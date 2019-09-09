تشارك جمعية كشافة الإمارات في فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المنعقد حاليا في شرم الشيخ وتنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية، ويستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن المؤتمر الذي افتتح في 6 سبتمبر الجاري تحت شعار "تنمية واستدامه"، يناقش عددا من المواضيع من بينها استراتيجية الحركة الكشفية للسنوات الثلاث القادمة، وإنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2019، كما يشمل حلقات عمل حول مسارات الخطة الاستراتيجية في مجالات تجديد النشاط الكشفي ودعم الجمعيات واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية.

ويشهد المؤتمر، احتفالية لتكريم قادة الحركة الكشفية الذين أدوا أدوارا مهمة في خدمة وتطوير الحركة الكشفية ومنحهم قلادة الكشاف العربي ووسام الهدهد للتفوق الكشفي.