أصدرت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، ترد فيه على ما أثير حول عدم استكمال إنشاءات المدينة في مرحلتها الأولى.

وقال البيان، إن مباني المرحلة الأولى انتهت تماما في صيف 2017، وجرى الانتقال وبدء الدراسة بها في 17 سبتمبر 2017 بتجهيزات معملية على أعلى مستوى وهو الأمر الذي حدا بلجان المجلس الأعلى للجامعات باعتماد البرامج الدراسية الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأشار البيان الى أن المرحلة الثانية من المدينة أوشكت على الانتهاء تماما، حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة للتشطيبات النهائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تبذل جهودا حثيثة للانتهاء من جميع المراحل، طبقا للجدول الزمني وبما يليق بمشروع علمي طموح يحظى برعاية رئيس الجمهورية.

وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا، احتفلت بتخريج الدفعة الثالثة من أبنائها بمسارها العلمي والهندسي بتفوق كبير، حيث جرى توظيف ما يقرب من ٩٠ بالمائة من الخريجين خلال ثلاثة أشهر من التخرج، وهو ما يفوق معدل التوظيف العالمي، إضافة الى نجاح الباحثين في التوصل إلى حلول لكثير من قضايا المجتمع في مجالات الصحة والطاقة والبيئة وغيرها.