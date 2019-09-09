أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر والبطن، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن المصاب أدخل غرفة العمليات في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وحالته خطيرة.

وكان الصحفي عبد الرحمن يونس، قد أصيب أيضا خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم، بين الشبان وجنود الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة شمال رام الله، احتجاجا على استشهاد الأسير بسام السائح.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن عشرات الشبان وصلوا المدخل الشمالي للبيرة، بعد وقفة دعا إليها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الفلسطينية، وانطلقت المسيرة من وسط رام الله مرددة هتافات الغضب والمساندة للأسرى.