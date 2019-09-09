سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب في أحد محال الأقمشة بوكالة البلح، فيما سارع عمال المحل، ومحال مجاورة، لإنقاذ البضاعة المتبقية، واستخراج بواقي الأقمشة التي نجت من النيران، ونجحوا بالفعل في إنقاذ كميات من البضاعة لم يطلها الحريق.

وقال رامي حنين، أحد أصحاب المحال المجاورة، وأحد شهود العيان، إن الحريق بدأ عند الثالثة عصرا تقريبا في الطابق العلوي للمحل، نتيجة ماس كهربائي، بسبب أحد المكيفات، مشيرا إلى أنه لولا أن المحل الذي تعرض للحريق منعزل عن بقية المحال، لكانت النيران امتدت إلى الوكالة كلها، وقضت على ما فيها.