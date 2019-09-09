قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع "إس-400"، غير أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد.

وأضاف "منوتشين"، في تصريحات صحفية خارج البيت الأبيض، ردا على سؤال "ما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات؟"، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "إننا ننظر في الأمر، لكننا لن ندلي بتعليقات بشأن أية قرارات محددة".

ويشار إلى أن أنقرة وواشنطن على خلاف، بسبب شراء تركيا منظومة "إس-400" التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف- 35" الشبح، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

وتتمسك واشنطن بموقفها القائم على أن منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" يمكن أن تهدد الأسرار التقنية لمقاتلات "إف- 35"، وتفسح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات دقيقة بشأنها.

وسبق أن رجحت تقارير أمريكية، أن يتم تمرير مشاريع القوانين التي تم تقديمها في 2019، وتطالب بفرض عقوبات ضد أنقرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا "كاستا".