"التضامن" تبدأ غدا صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن، غدا، في صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لـ 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.

وتابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر ودون شكوى بجميع منافذ الصرف، وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى صباح اليوم الاثنين ،الموافق التاسع من سبتمبر تزيد عن 5 ملايين و186 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 7 مليارات و791 مليون جنيها.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعي 798 ألف حالة بقيمة إجمالية 1 مليار و424 مليون جنيها، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) 2 مليون و71 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و494 مليون جنيها، بالإضافة إلى 2 مليون و317 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و873 مليون جنيها.

كانت "والي"، أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.