أصدرت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، القرار رقم 293 لسنة 2019، بشأن أداء الخدمة العامة.

ونص القرار، على أن يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتباراً من 1 أكتوبر 2019 الدفعة 93 على النحو التالي:

أولاً: الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

ثانياً: الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول 12019.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر بتاريخ اليوم.