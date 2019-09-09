أشاد محافظ بنى سويف، المستشار هانى عبدالجابر، بالتعاون المثمر وغير المسبوق بين الجمعيات الأهلية مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى يتم من خلالها تنفيذ الكثير من المشروعات، بالشراكة مع المجتمع المدنى، لتقديم خدمات أفضل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تسعى، من خلال التكامل وتضافر الجهود بين شركاء التنمية، من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص، إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.

المحافظ يشارك التلاميذ اختيار الملابس ويتفقد المعرض

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى تسليم الزى المدرسى لعدد من التلاميذ والطلاب من الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة، خلال المعرض الذى تنظمه مؤسسة «نهضة بنى سويف»، لتوزيع الزى المدرسى بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد حسام، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف، وجيه عبدالرازق، حيث تستهدف المبادرة مساعدة 5 آلاف تلميذ من الأسر الفقيرة، من خلال توفير الزى المدرسى، وسداد المصروفات الدراسية، فى مرحلة التعليم الأساسى، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وشارك المحافظ عدداً من التلاميذ فى اختيار الأنسب لهم من الملابس، الأمر الذى أسعد نفوسهم، كما عبّر الأهالى عن امتنانهم للمبادرة، معتبرين أن محافظ بنى سويف بمثابة الأب لكل أبناء المحافظة، كما تفقد المحافظ جانباً من المعرض، الذى يتضمن تشكيلات متنوعة من الزى المدرسى، وبمقاسات مختلفة، لإتاحة الفرصة أمام التلاميذ لاختيار الأفضل، حسب رغباتهم وأذواقهم.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذى لمؤسسة «نهضة بنى سويف»، وليد حسين، أن الأطفال المستفيدين من المبادرة تم اختيارهم طبقاً لبحوث اجتماعية، قام بها فريق من الباحثين بالمؤسسة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الزى المدرسى كاملاً لكل طفل وطفلة فى مرحلة التعليم الأساسى، بجانب دفع المصاريف الدراسية لهم، مشيراً إلى قيام المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريات التضامن والتربية والتعليم، بإعداد جداول زمنية لتقسيم أبناء كل قرية على فترات متقاربة، لتسلم الزى الخاص بهم.