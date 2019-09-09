كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية لغز العثور على طفل حديث الولادة وسط كوم قمامة بمدينة طنطا، حيث تبين أن طبيب أنف وأذن وحنجرة وعاملة فى عيادته أنجبا الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بينهما، وتخلصا منه برميه.

كان مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء السعيد شكرى، يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على رضيع بين قمامة ملقاة بمنطقة قسم ثانى طنطا، وتم نقل الطفل إلى إحدى الحضانات لرعايته، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة.

مصادر: المتهمان ألقيا بالطفل فى كوم قمامة بعد ولادته

وكشف مصدر مسئول بمديرية أمن الغربية أن المعاينة أثبتت أن الرضيع يحمل فى يده «إسورة» عليها اسم مستشفى خاص بطنطا وبيانات والدته، وبالاستفسار من المستشفى تبين أن الأم تُدعى «ع. م. ع»، 40 سنة، عاملة بعيادة خاصة يملكها «س. م. غ»، 60 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، وأضاف المصدر أن العاملة حملت بالطفل سفاحاً نتيجة علاقة غير شرعية مع طبيب العيادة وقررا التخلص من الجنين غير أنهما لم يتمكنا من ذلك، فتخلصا منه عقب ولادته مباشرة.

ودلت التحريات على أنه يوم ولادة الطفل اصطحب الطبيب العاملة إلى مستشفى خاص بطنطا، وبعد نجاح عملية الولادة ألقيا بالرضيع فى كيس قمامة ووضعاه بجوار أحد أكوام القمامة، إلا أن اكتشاف «الإسورة» فى يد الطفل كان سبباً فى فضح أمرهما، وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بالواقعة، وبأن الطفل كان نتيجة علاقة غير موثقة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتم استكمال الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.