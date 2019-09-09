تقدم الحكومة المصرية خدمة لتسجيل الشكاوى الخاصة بالمواطن، عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وتستعرض "الوطن" الخطوات المطلوبة لتسجيل ومتابعة الشكوى، كالتالي:

1) الدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من هنـــــــــا.

2) الضغط على خانة تسجيل.

3) ملء بيانات المستخدم الخاصة بالاسم، والوظيفة، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف.

4) إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

5) إدخال الشكوى الخاصة بك.

6) يمكن متابعة الشكوى من خلال الرقم القومي ورقم الشكوى، من هنــــــــــا.