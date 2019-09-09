"الزراعة": كارت الفلاح يهدف إلى توزيع عادل للأسمدة وفق مقننات الأراضي

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن منظومة "كارت الفلاح" والذي ستنفذها الدولة هذا العام قد تم الانتهاء من 87.4% من النظام وآليات التنفيذ وقاعده البيانات.

وأضاف "القرش"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن الكارت سيربط المزارع برقمه القومي عن طريق قاعدة بيانات تتواجد في وزارة الزراعة وهدفها توزيع عادل للأسمدة وفق مقننات الأراضي، موضحا أن قاعدة البيانات تم تسجيل أنواع الزراعات التي يقوم بزراعتها كل فلاح حتى يتم صرف مقرراته من الأسمدة التي يحتاجونها.

وأكد معاون وزير الزراعة، أن تلك القاعدة ستسهل على المواطن توريد المنتجات الزراعية للدولة وتحويل الأموال على الكارت الخاص به "هنكون بكده قللنا الفترة الزمنية اللي بيحصل فيها على فلوسه"، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة للمزارعين ستساعد في حصر المخالفات الزراعية مع وجود رقابة على الأداء ووجود إرشاد زراعي وفق احتياجات كل منطقة.