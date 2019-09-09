قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفير سامح شكري وزير الخارجية قام بزيارة للسودان بعد المستجدات السياسية على الساحة السودانية، والتقى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة السودانية، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن زيارة "شكري" للسودان تأتي تأكيد على الوحدة العضوية بين مصر والسودان، وأن مصر داعمة لخيارات الشعب السوداني دون شرط أو قيد، فمصر دائمًا مع وحدة الدولة السودانية، وهذه الزيارة لها طابع خاص أنها أول زيارة لمسئول خارجي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الإعلامي، أن شكري حمل موقف مصر وتأييد القيادة السياسية، وأن مصر لن تتأخر ولن تتراجع عن دعم خيارات الشعب السوداني بكل قوة، كما أن مصر تدعم بقوة محاولة رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب حيث كانت السودان ملجأ للإرهابيين في فترة ما، وتم وضع السودان على قوائم الدول الراعية للإرهاب بمعظم الدول.

وتابع: "مصر تقود حملة دولية على كافة المستويات الدولية والأممية لرفع السودان الشقيق الحبيب من هذه القوائم".