كشف مسؤولو مقاطعة "نوفا سكوتشا" بالشرق الكندي، اليوم، من أن أكثر من 200 ألف منزل وشركة لاتزال بدون كهرباء، محذرين من أن الوضع قد يستمر لمدة أسبوع قبل استعادة الكهرباء في بعض المناطق في المقاطعة، التي تأثرت بشكل كبير بسبب الإًعصار "دوريان".

واستمرت الطواقم في عمليات البحث وإصلاح خطوط الكهرباء التي تم قطعها عبر "نوفا سكوتشا" في أعقاب "دوريان"، وسط حالات انقطاع وإغلاق واسعة النطاق، بما في ذلك جميع المدارس العامة.

ولا يزال هناك أكثر من 200 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في جميع أنحاء منطقة المحيط الأطلسي، وقالت رئيسة شركة "نوفا سكوتشا باور"، كارين هوت لشبكة "سي بي سي" الكندية، اليوم: "هناك أجزاء معينة من هاليفاكس أستطيع أن أقول، بعد أن رأيتها بشكل مباشر، هناك بعض الترميمات المعقدة للغاية التي يجب أن تحدث"، مضيفة: "هناك بعض الأضرار الكبيرة."واقترب دوريان من المنطقة كإعصار من الفئة الثانية وضرب اليابسة بالقرب من هاليفاكس مساء أمس الأول السبت كعاصفة ما بعد الاستوائية مع رياح قوية.