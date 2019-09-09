كشف المهندس إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لـ"eFiance"، عن أن امتلاك الشركة وإدارتها لشبكتين ماليتين للحكومة، إحداهما لوزارة المالية، والثانية للتأمينات والمعاشات والدعم.

وأوضح، على هامش جلسة شركة إى فاينانس، اليوم، في مؤتمر يورومني، أن الشركة تعاونت، منذ تأسيسها قبل 12 عاما، مع العديد من الكيانات الحكومية، وستطلق أسهمها في البورصة المصرية للمرة الأولى.

وأضاف سرحان: "لقد أُطلقت المنظومة الرقمية في مصر قبل 5 سنوات، وأصدر البنك المركزي العديد من القرارات الجديدة التي تقوم عليها استراتيجية المدفوعات الحكومية، وتُجري الحكومة العديد من الدراسات حول الخدمات الرقمية لتطوير استراتيجيتها، كما يدشن البنك المركزي مبادرات متميزة حول هذا الصدد، من أجل تطوير التكنولوجيا المالية".

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إي فاينانس" إلى ضرورة أن تكون لدى مصر محفزات لتطوير التكنولوجيا المالية، موضحا أن الأمن خاصية مهمة جدا للمنظومة المالية، حيث يجب على كل الشركات إصدار رخص أمنية، تحت إشراف وموافقة البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت "سرحان" إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، من بين الأمثلة التي توضح تعاوننا مع الحكومة المصرية، التي تستخدم مكاتب البريد للتوغل في المناطق الريفية التي بها أُميَّة، في صعيد مصر وغيرها من المحافظات.