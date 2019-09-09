قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والجهاز الإداري للدولة، كان مُخصصا بالأساس لاستعراض خطة الحكومة للإصلاح الشامل للجهاز الإداري.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الرئيس السيسي أعلن أن أولويات الحكومة في الفترة الحالية تنصب في الأساس على "الإصلاح الإداري، والتعليم، والصحة، والثقافة"، كما أن هالة السعيد استعرضت مجهود الوزارة بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة كافة في ملف الإصلاح الإداري.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي وجه وشدد في هذا الإطار، على أن يتم التركيز على العامل البشري بشكل أساسي، لأنه هو الأساس في أي منظومة، من خلال عدة معايير، وهي "الاختيار السليم، والفرز السليم، ثم التدريب والتأهيل الراقي بأعلى المعايير، ثم المتابعة والتقييم"، موضحًا أن هذه العناصر هي عوامل الارتقاء بأي عامل بشري.

وأشار إلى أن هناك زخما كبيرا في الإصلاح الاقتصادي، والاهتمام بالعنصر البشري، من أجل مواكبة الهياكل الإدارية الحديثة في العالم أجمع، سواء في العمل الحكومي أو غير الحكومي، وهناك تطورات طرأت بشكل كبير نحو استحداث هياكل جديدة، مثل "وحدة التكنولوجيا والمعلومات والموارد البشرية والمتابعة والتقييم، ووحدة إنتاج الأفكار والعصف الذهني".

وأوضح أن هناك تطورا كبيرا جدًا حدث في السنوات الماضية، ويجب أن يكون موجود في الإصلاح الإداري، كما أن وزارة التخطيط تسير في منتهى الثبات من أجل الإصلاح الإداري، فضلا عن أن الرئيس أكد وشدد على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون انتقالا إلى عصر جديد من الخدمات الحكومية والأداء الحكومي، حيث أن العاصمة الجديدة تتوافر بها البنية التحتية التي يُبنى عليها الانتقال لعصر جديد مثل "التحول إلى الرقمنة، وتقديم خدمات على أعلى مستوى".

واختتم تصريحات، مشيرا إلى أن خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة، تتم في تناغم بين المؤسسات والهيئات والوزارات كافة.