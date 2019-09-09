أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن بلاده تأمل في تطبيع العلاقات مع أوكرانيا، تزامنا مع التسوية في دونباس.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، "لقد أعربنا جميعًا عن ارتياحنا لتبادل المحتجزين من كلا البلدين، الذي تم أمس الأول، وقد تمت تغطية هذا الإجراء على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام، ورحب به من دون استثناء جميع شركائنا بمن فيهم الجانب الأوكراني"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

وأضاف لافروف: "نأمل أن تسمح هذه البادرة الطيبة لنا بالتعويل على تطبيع العلاقات (الروسية-الأوكرانية) تزامنا مع التسوية في دونباس، كما نأمل أن تُلغى القرارات أحادية الجانب العدائية المناهضة لروسيا التي اعتمدها نظام الرئيس السابق بوروشينكو، من أجل ضمان الاحترام المتبادل في علاقاتنا ولضمان احترام الأقليات القومية في أوكرانيا وروسيا".

جدير بالذكر، أن روسيا وأوكرانيا قد أطلقتا سراح 35 محتجزا، يوم 7 من سبتمبر الجاري، من بينهم أوليج سينتسوف المحكوم عليه من قبل القضاء الروسي في قضية الإعداد لعمل إرهابي.

كما وصل إلى روسيا في ذات اليوم، مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، الذي اتهم في أوكرانيا بالخيانة العظمى، وكانت العلاقات "الروسية-الأوكرانية"، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا، في شهر فبراير، من نفس العام.