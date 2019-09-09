استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3850 طنا فوسفات، و16000 طنا يوريا، و6066 طن رمل، و1280 طنا مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20000 طنا ذرة، و13665 طنا حديد، و4303 طنا خشب، و10000 طنا قمح، ‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 161 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1120 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84643 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26576 طنا، وغادر الميناء 684 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39113 من البضائع العامة منها 77 سيارة نقل محملة بـ 3832 طن قمح .