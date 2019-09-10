عّدد الدكتور عباس الشناوي، وكيل أول وزارة الزراعة، مزايا الكارت الذكي للفلاح المصري، حيث ذكر أنه يعد بمثابة نقلة حضارية، أو تطور بالنسبة للفلاح المصري، موضحًا أن من أهم مزايا الكارت الذكي للفلاح أنه يساهم في وصول الدعم لمستحقيه، وخاصة لصغار المزارعين الذين يمتلكون حيازات زراعية صغيرة.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر الكونفرنس، على شاشة "DMC"، أن كارت الفلاح ينقل الفلاح من التعامل بالبطاقة الورقية خلال السنوات الماضية إلى كارت تكنولوجي يجعله مواكبا لعصر التكنولوجيا الذي نشهده.

وأشار وكيل أول وزارة الزراعة، إلى أن الفلاح المصري على أولوية خطة الدولة للنهوض به، كما أن وزارة الزراعة والحكومة تريد أن يكون الفلاح في طليعة التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر، مؤكدا أنه سيسجل على الكارت كل ما يتعلق بالأرض الزراعية للفلاح، وما يحتاجه من أسمدة.