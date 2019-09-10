كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، السر وراء إقبال الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني خاصة مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الأولى" المصرية.

وقال "مجاهد"، إن أولياء أمور الطلاب يبحثون عن إلحاق أبنائهم في الجامعات لذلك كانوا يلحقونهم بالثانوية العامة، ولكن بعد إنشاء الجامعات التكنولوجية زاد الإقبال على الالتحاق بالمدارس الفنية، وكذلك بفضل التطوير الذي تنفذه الوزارة في التعليم الفني.

وتابع، "أولياء أمور الطلاب أصبحوا يرون أن الالتحاق بمدارس التعليم الفني أمر جيد"، مؤكدا أن التعليم الفني يُعلم الطالب الانضباط، والمحافظة على بيئة العمل.

أمينة خيري: المرحلة المقبلة ستكون للتعليم الفني

وكانت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم سابقًا، قد صرحت أن التعليم الفني في مستوى التعليم العام نفسه، والاهتمام منصب في مصر حاليًا على التعليم الفني ودعم المدارس، لتأهيل الطلاب وتعليمهم لمجالات التعليم الفني المختلفة، شارحة أن مصر حاليا تتعاون مع عدد من الدول أبرزها ألمانيا لتطوير التعليم الفني، والصين وإيطاليا، مبينة أن هناك مدارس في مصر بدعم إيطالي، والمدارس الجديدة بالفكر الجديد للتعليم الفني منتشرة بكل أنحاء الجمهورية.