كشف مصدر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخميس المقبل، أقصى موعد لظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لخريجي شهادات المدارس الفنية بشتى تخصصاتها بالجامعات، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة جميع قوائم التسجيل للرغبات.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن مرحلة تقليل الإغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، ستنطلق بعد إعلان النتيجة بـ24 ساعة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في الدبلومات بلغ 194 ألف طالب وطالبة.

جدير بالذكر، أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق 17 أغسطس الماضي، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 5 سبتمبر الجاري.