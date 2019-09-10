طقس الثلاثاء 10-9-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء 10 سبتمبر 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 29

السلوم 23 30

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 17 32

نويبع 26 34

طابا 25 32

كاترين 16 30

الطور 27 32

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 35

قنا 25 37

الأقصر 26 38

أسوان 26 38

أبوسمبل 25 37

الوادي الجديد 26 37

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 25 42

القدس 18 28

الرياض 26 41

المنامة 33 38

أبوظبى 31 39

الكويت 27 43

دمشق 17 34

بيروت 26 30

عمان 16 31

غزة 22 30

بغداد 22 39

مسقط 28 32

صنعاء 16 27

الخرطوم 26 34

طرابلس 25 37

تونس 20 27

الجزائر 16 28

الرباط 14 24