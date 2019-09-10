بعد تحديد موعد ارتداء الملابس الشتوي.. نصائح لمواجهة برد الشتاء

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ينقسم الناس إلى قسمين، حيث يرى محبو الصيف أنه فصل مليء بالفيروسات و"نزلات البرد"، فيما يراه محبو الشتاء أنه فصل الهدوء والرومانسية والمشروبات الدافئة، بينما تظل الحقيقة الثابتة هو أنه فصل يتسم بالبرودة ويحتاج إلى ملابس ثقيلة تقي من درجات حرارته المنخفضة وهو ما أعلنته الأرصاد، بالأمس.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنّ أقل درجة حرارة ليلا لا تقل عن 24 درجة مئوية، وهذا لا يعتبر سببا كافيا لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أو حتى الخريفية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لـ"الوطن"، "لم ندخل حتى الآن فصل الخريف للتفكير في تغيير الملابس، وما زالت درجات الحرارة مرتفعة قليلا، ويمكن التفكير في تلك الخطوة بعد نهاية الشهر الحالي، وبعد التأكد من درجات الحرارة"، لافتا إلى أنّ انخفاض نسبة الرطوبة نحو 15% يساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، نصائح للاستعداد لفصل الشتاء:

- تناول الفواكه الطبيعية الغنية بفيتامين سي، كاليوسفي، والبرتقال، والجوافة.

- تناول عصير الليمون، وإضافته لبعض الأطعمة كالسلطة أو الفول، لأنه يساعد على قتل الميكروبات التي تكثر خلال البرد وتؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- استخدام معقم اليدين بصفة مستمرة، لأنه يجعل مستخدموه أقل عرضة للإصابة بالأمراض بنسبة 50%.

- تجنب المشروبات الساقعة والمياه المثلجة أو الباردة، من الأفضل تناول المياه في نفس درجة حرارة الغرفة.

- تناول المشروبات الساخنة، كالكراوية، والكركديه، والكاكاو.

- ممارسة الرياضة لأنها تقي من الأمراض المرتبطة بدخول الشتاء، مثل الاكتئاب.

- كما أن تناول الكمون كمشروب ساخن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، ويحمي الصدر، ومفيد للكحة.

- تناول الشوفان، والتفاح، والمكسرات، لزيادة المناعة من الإصابة بأمراض الشتاء.