قال المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القيادة السياسية في مصر وجهت باستخدام السيارات الكهربائية في النقل العام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه من السهل إيجاد بنية تحتية للسيارات التي تسير بالكهرباء لافتا إلى وجود حافلات نقل عام كهربية في الإسكندرية وسيجري تطبيق التجربة في القاهرة قريبا.

وأكد القاضي وجود سيارات ملاكي تعمل بالكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن عددها قليل الآن نظرًا لقلة محطات الشحن بالكهرباء، لافتا إلى أن الاتجاه الواضح للدولة هو نشر السيارات الكهربية، موضحا أن أهم مميزات السيارات الكهربية الحفاظ على البيئة بشكل كبير، نظرا لعدم وجود انبعاثات دخانية.