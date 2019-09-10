نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين في العمل بعد التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة وجّه محمد عيسى وكيل الوزارة ومدير القوى العاملة في الجيزة، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لفض الاعتصام وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنّها في الإطار القانوني.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّه بالمتابعة على مدار الساعة، تلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية في الوزارة، ما يفيد انتقال مكتب علاقات العمل المختص ومقابلة ممثل الشركة والعمال، وتم التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، ووافقت الشركة على صرف مرتب شهر يوليو 2019 فورا، ومرتب أغسطس الأسبوع المقبل، بما في ذلك الزيادة السنوية المقررة.

وقدّم وزير القوى العاملة الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.