"الطيران": تطبيق التأمين الطبي والمعاش التكميلي للعاملين قريبا

تستعد وزارة الطيران المدني خلال الفترة القليلة المقبلة، تفعيل منظومة التأمين الطبي التي تعكف حاليًا شركة سياف التابعة للوزارة على وضع آليات تطبيقه قريبا.

يأتي ذلك في ضوء رغبة وزارة الطيران المدني في رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكل العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، وحفاظًا على توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين، ما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابي على أدائهم الوظيفي.

وانتهت وزارة الطيران، أيضا، من دراسة تطبيق منظومة المعاش التكميلي للعاملين بالقطاع، وجرى العرض على المستشارين لدراسة تطبيقه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج وتفاصيل الدراسة وملامحها الأساسية خلال الفترة المقبلة وبما يكفل حياة كريمة للعاملين وأسرهم.