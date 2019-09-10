عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وممثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسؤولي وزارة الإسكان.

وأوضح الجزار، أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض المواقع المقترحة كبدائل لنقل سوق الجملة بالإسكندرية، والذي سيجري إزالته ضمن أعمال تطوير محور المحمودية، مشيراً إلى أن أسس اختيار الموقع البديل تعتمد على اختيار المساحة المناسبة للنشاط، وطبيعة تصميمه، وسهولة الاتصالية بينه وبين الطرق والمواقع المحيطة.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على اختيار أحد المواقع المقترحة لإقامة سوق الجملة، وجرى التوجيه بسرعة البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة لنقل السوق الحالي، للانتهاء من أعمال تطوير محور المحمودية، كما جرى تحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المعنية بالمشروع، وسيتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه جرى أيضاً عند اختيار الموقع البديل مراعاة سهولة الاتصال بينه وبين الأسواق الداخلية بمحافظة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن طول مسار محور المحمودية يبلغ نحو 21.6 كم، وجرى زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار نحو 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهي (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب).

ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.