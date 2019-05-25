احترقت 9 سيارات ومركبة توك توك فى انفجار خط غاز طبيعى فى منطقة راغب، غرب الإسكندرية، اليوم، دون خسائر بشرية، فيما تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأغلقت شركة الغاز الطبيعى المحبس العمومى.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بحدوث كسر فى خط الغاز الطبيعى الرئيسى بجوار كوبرى راغب، أثناء أعمال الحفر الخاصة بأعمال تطوير محور المحمودية. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الانفجار، وتمكنت من السيطرة على النيران بالتنسيق مع طوارئ شركة الغاز، فيما أسفر الحريق عن تدمير 9 سيارات ومركبة توك توك، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقال أحد شهود العيان، إن مهندسى الشركة نجحوا فى إغلاق المحبس العمومى فور الانفجار، ليتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المبانى المجاورة، وسط حالة من الذعر بين المارة، الذين استنجدوا بقوات الحماية المدنية.