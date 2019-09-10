سجل معدل التضخم الشهري 0.7 % شهر أغسطس 2019

بلـغ الرقــم القياسي العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (314.8) نقطة لشهر أغسطس 2019 مسجـلاً إرتفاعاً قدره (0.7%) عن شهر يولية 2019. · ترجــع أسباب هذا الإرتفاع إلى إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9%), مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%), قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8%), قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4%), وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9%) .. هذا على الرغم من إنخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.6%),.·سجل معدل التضـخم السنوي (6.7%) لشهر أغسطس 2019 مقابل (13.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهـــر أغسطس 2019 مقــارنة بشهــر يولية 2019):

1-سجـل قســم الطعـــــام والمشـروبــات إرتفاعاً قــدره (1.0%) ليســاهم بمقدار (0.56) فـــى معــــدل التـــــغير الشهـــرى وتأتى التغــيرات نتيجــة للآتــى:· إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9%) لتساهم بمقدار (1.06) فى معدل التغير الشهري بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكوسة بنسبة (28.0%), مجموعة الخيار بنسبة (14.2%) ومجموعة البطاطس بنسبة (6.0%).

· إرتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)لتساهم بمقدار (0.12) فـــى معــــدل التـــــغير الشهـــرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة (4.8%).

· إرتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%) بسبـب إرتفاع أسعـــار مجموعة العسل النحل بنسبة (2.0%), وأسعــار مجموعــة المربى بنسبة (1.3%).

· إرتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (0.2%).

· إنخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.2%) لتساهم بمقدار (-0.05) فى معدل التغير الشهري بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة الموالح بنسبة (-8.2%).

· إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.5%) لتساهم بمقدار (-0.12) فى معدل التغير الشهري بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة الأرز بنسبة (-2.8%).

· إنخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.6%) لتساهم بمقدار (-0.33) فى معدل التغير الشهري بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (0.5%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهري بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إنخفاضا قدره (-0.2%) ليساهم بمقدار (-0.01) في معدل التغير الشهري بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.4%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة (0.5%), مجموعه المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%), مجموعه الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%) مجموعه السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (0.3%),

5- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره (1.8%) ليساهم بمقدار (0.08) في معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.8%), مجموعة خدمات مرضى العيــادات الخارجيـــة بنسبة (0.7%), مجموعه خدمات المستشــفيات بنسبة (0.6%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (0.4%) ليساهـــم بمقدار (0.02) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%) ,ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (0.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.3%) ,ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.2%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%) .

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.02) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.7%).ثانياًًً: التغير السنوي (شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2018):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات إرتفاعاً قدره (6.1%) ليساهم بمقدار (3.40) فى معدل التغير السنوى وتأتى التغيرات نتيجة للآتي:·

إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (11.0%) لتساهم بمقدار (1.60) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار الطماطم بنسبة (5.1%)، البصل بنسبة (26.3%)، البطاطس بنسبة (7.1%).·

إرتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.5%) لتساهم بمقدار (0.59) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (7.8%), و مجموعة المكرونة بنسبة (7.9%).·

إرتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%) لتساهم بمقدار (0.20) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدســم بنسـبة (5.2%)، مجموعة الجـبن بنسبة (3.5%).·

إرتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (26.7%) لتساهم بمقدار (0.88) في معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (54.3%), مجموعة الموز بنسبة (9.2%).·

رتفاع أسعار مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.6%) لتساهـم بمقدار (0.25) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (11.1%) و مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (4.7%).·

إرتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%) لتساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (2.0%)، ومجموعة زيت الزيتون بنسبة (7.9%).·

إرتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.2%) لتساهـم بمقدار (0.05) في معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعــة المربــى بنسـبة (5.3%) ومجموعة منتجــات الحلويـات بنسبة (5.1%).·

إرتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.4%) لتساهم بمقدار (0.01) فــى معـــدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة البن بنسبة (1.7%), مجموعة الشاى بنسبة (1.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (2.5%) ليساهم بمقدار (0.12) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.5%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (6.7%) ليساهم بمقدار (0.27) فى معــدل التغير السنوي بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الملابس الجاهزة بنسبة (7.2%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (10.8%)، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (7.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (5.3%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (8.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (8.5%) ليساهم بمقدار (0.92) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.5%), مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.1%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (21.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (1.6%) ليساهم بمقدار (0.05) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (4.1%), مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (4.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.2%) ,مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.8%) , ومجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (0.9%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره (7.2%) ليساهم بمقدار (0.33) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.5%)، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (6.6%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (7.6%) ليساهم بمقدار (0.32) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (15.6%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.6%).

8- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (13.3%) ليساهم بمقدار (0.28) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (9.4%), مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (8.8%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (17.7%).

9- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (15.1%) ليساهم بمـقــدار (0.53) في معدل التــغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة (15.2%)، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (13.5%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة (16.6%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره (8.3%) ليساهـــم بمقدار (0.37) فى معدل التغير السنوى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (7.0%) ليسـاهم بمقدار (0.16) فى معدل التغير السنوي بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.7%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (11.3%), مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة فى مكان أخر بنسبة (9.0%).