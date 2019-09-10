أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها بدعم الدول الأعضاء في تحسين قدراتهم على تطوير قوة عاملة مؤهلة والمحافظة عليها وضمان نقل المعرفة والمهارات الأساسية في جميع مراحل دورة حياة المنشآت النووية.

وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم الثلاثاء - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - أن تطوير وإدارة الموارد البشرية في المجال النووي يعد من العوامل الأساسية لتحقيق السلامة والتنمية المستدامة.

وحث بيان الوكالة الدول الأعضاء على المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الأول حول "إدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية: التحديات والفرص" والمزمع عقده في موسكو في الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2020.

وأشار البيان إلى أنه تم إعداد برنامج هذا المؤتمر باستخدام نهج متكامل لتنمية الموارد البشرية وإدارة المعرفة النووية لخدمة احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل. ونوه البيان إلى أهمية تطوير التعليم للموارد البشرية خاصة التعليم النووي وتخطيط الموارد البشرية ورسم خرائط الكفاءة وإدارتها ونقل الثقافة والمعرفة في المنظمات النووية في ظل التحول الرقمي والاتجاهات الجديدة في التكنولوجيا.