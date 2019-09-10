دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي المنتخب، طلال الميهوب، اليوم، إلى ضرورة مساندة الجيش الوطني الليبي في محاربته للإرهاب والميليشيات المسلحة، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وبشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إحاطته ما قبل الأخيرة، قال "الميهوب": "إنه لن تكون هناك نتائج إيجابية لأي مؤتمر ولن يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي لحل الأزمة الليبية".

واعتبر السياسي الليبي أن الحل لن يتم "قبل تجريد الميليشيات من سلاحها، ودحر الإرهاب وتجفيف منابعه". ويقود الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية "طرابلس" من قبضة الميليشيات الإرهابية، العملية التي بدأها في الرابع من أبريل الماضي.