وصف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، معركة طرابلس التي يخوضها الجيش الوطني منذ أشهر بأنها حرب شاملة ضد الإرهاب والجريمة التي انتشرت في بلاده بعد سنة 2011، التي هي واحدة من معارك كثيرة أقرتها القيادة العامة، بعدما درست الموقف العسكري في مختلف أنحاء ليبيا.

وقال المسماري، في حوار مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، إنه بعدما جرى تحرير بنغازي في الشرق الليبي، تقدم الجيش الوطني نحو منطقة الهلال النفطي، حيث تحقق إنجاز عظيم هناك، تمثل في رفع إنتاج ليبيا من النفط من 180 ألف برميل نفط يوميا إلى حوالى مليون و200 ألف برميل"، مؤكدًا أن المنشآت النفطية تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

وحسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني، فإن درنة شهدت معركة القضاء على معسكر كبير للإرهابيين، حيث جرى تأمين الجنوب الغربي في غضون ثلاثة أسابيع، وبعدها أختيرت طرابلس التي كانت تعاني بسبب إجرام الميليشيات، بالإضافة إلى إنقاذ كل مؤسسات الدولة توجد في طرابلس، مثل المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال اللواء أحمد المسماري، إن قيادة الجيش لا تضع جدولا زمنيا لمعركة طرابلس، لأن هدفها القضاء على الإرهاب وتمويله، مشددًا على أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وقع في المحظور بعدما تحالف مع الميليشيات وأعطاهم غطاء الشرعية".

وهاجم "المسماري"، السراج، قائلًا إن الميلشيات الإرهابية تستغل الاعتراف الدولي بالسراج لتحقيق مآربهم، مؤكدًا أن هذه الميلشيات لا تملك أي قوة على الأرض.

وأتم: "لا نريد التعرض للسراج، بل القضاء على الإرهابيين الذي ارتكبوا جرائم داخل ليبيا وخارجها، في العراق وسوريا مثلًا".