هيئة الكتاب تصدر كتاب "صراعات الحرب الباردة في أفريقيا"

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج كتاب "صراعات الحرب الباردة في أفريقيا" تأليف الدكتورعلى متولى أحمد، وتقديم الدكتور السيد فليفل، والذي اختار فيه غينيا كوناكري نموذجا 1958-1984 ويرجع ذلك لاستقلال غينيا التى تعتبر أول إقليم في أفريقيا حصل على استقلاله من الاستعمار الغربي بدون إراقة دماء.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد يتضمن عرضا لمحددات السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث تتناول الفصول موقف الولايات المتحدة من استقلال غينيا، سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه غينيا من خلال أبرز الاتفاقيات التى تمت بين جمهورية غينيا المستقلة والولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة من سياسة غينيا تجاه قضايا الجوار الأفريقي، موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقي، وينهى المؤلف كتابه بخاتمة تتضمن النتائج التى توصلت إليها الدراسة.