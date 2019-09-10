بدأت منذ قليل الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية والذى يحتضنه مجلس النواب اليوم، ومن المقرر أن تناقش الجلسة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بحضور الوكيل الأول للبرلمان وعدد من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية وممثلو عن الحكومة.

ومن جانبه، قال وزير الشباب، إن برلمان الطلائع من ضمن الأنشطة المهمة التي تهتم بها الدولة، كجزء من التربية السياسية والتنمية المجتمعية للأجيال القادمة، وذلك استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إن الهدف الأساسي من برلمان الطلائع هو طرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع وطرحها لإيجاد حلول لها.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية المٌنعقد بمجلس النواب، أنه من ضمن الملفات المهمة التي سيتم عرضها خلال الجلسة الختامية تلك الخاصة بالتعليم باعتباره جزء أساسي من خطة التنمية المستدامة 2030.