ضبطت الإدارة العامة لمكافحة مباحث الأموال العامة، تاجر أسمدة في الدقهلية، اليوم، يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام تاجر أسمدة - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية" بالإتجار فى النقد الأجنبى

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته المبالغ التالية: 3200 دولار أمريكى، و 2100 ريال سعودى و 1735 درهم إماراتى، و 28 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود العديد من الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.