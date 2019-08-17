قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن مشروعات الصوب الزراعية تلعب دورًا كبيرًا في ضبط الأسعار في السوق المحلي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لا يمكن إجبار التجار على تخفيض هوامش أرباحهم، ولكن يمكن الدفع بسلع جيددة في السوق بأسعار مناسبة وخلق بديل للحفاظ على نسب منطقية للربح.

وتابع، أن مشروعات الصوب الزراعية ستوفر احتياجات 20% من المجتمع المصري، بالإضافة إلى تصدير المنتجات للخارج.

وأردف، أن مصر تستهدف إنشاء 53 منطقة لوجستية بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن هناك إعادة هيكلة جديدة للسوق، بحيث تؤثر الدولة في الأسعار ولا تجبر أي منتج أو تاجر على أسعار معينة وذلك من خلال المشروعات التي تقوم بها، حيث توفر للمواطن غذاءه بأسعار مناسبة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، ومجمع لإنتاج البذور بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح.

وافتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الأكبر في مجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، فبراير الماضي، والتي تضم 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.