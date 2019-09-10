الكوليرا تظهر في جنوب السودان وتخلّف 3 ضحايا

أعلن السودان الثلاثاء تسجيل 4 حالات مؤكدة بوباء الكوليرا ووفاة 3 اشخاص جراء الإسهال الحاد في ولاية النيل الأزرق التي تشهد تمردا مسلحا في جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أنّ الوزير أكرم التوم طالب منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فورا.

واتجه مسؤولون من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الى المناطق المتضررة،ـ وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء: "أصيب 37 شخصا بإسهال مائي حاد وتوفي منهم 3 أشخاص. ووقعت الإصابات والوفيات في مناطق مختلفة من ولاية النيل الأزرق".

وتوفي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان في العام 2016 بعد تسجيل آلاف الحالات في أرجاء البلاد.

وتشهد ولاية النيل الأزرق، التي تضم أقلية عرقية كبيرة، تمردا تقوده الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال منذ العام 2011.

وأعلنت الحركة وقفا لإطلاق النار في أعقاب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل المنصرم.