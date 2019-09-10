شاركت كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها في الموسم الثاني من برنامج "القاهرة تبتكر" والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بابتكار عن استخدام الأغلفة الذكية للكشف عن جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة والدكتور ناصر الجيزاوي وكيل الكلية للدراسات العليا.

وقد حصل الدكتور محمد خيري أستاذ مساعد الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بالمركز الرابع ومكافأة مالية 100 ألف جنية وذلك بعد اجتيازه مراحل التحكيم المختلفة بالمسابقة عن ابتكار أغلفة ذكية للكشف على جودة المنتجات الغذائية.

وقال خيرى إن التكنولوجيا متناهية الصغر من التكنولوجيات المبتكرة في الآونة الأخيرة حيث تلعب دورًا جوهرياً فى تحسين سلامة وجودة الأغذية، كما يعد إنتاج عبوات نانو ذكية تستطيع كشف فساد الأغذية هدفاً هاماً للكثير من أجهزة الرقابة على الغذاء وكذلك المستهلك. يعتبر المستشعر اللونى أحد تطبيقات النانو تكنولوجى التي اكتسب في الآونة الأخيرة الكثير من الاهتمام في مجال سلامة الأغذية.

واشار إلى أن الابتكار عبارة عن عبوة تتضمن مستشعر لونى يتضمن مجموعة من الصبغات المختلفة فى صورة جسيمات نانو، ومن ثم تتغير ألوان هذه الصبغات من لون إلى آخر بتغير جودة المنتجات الغذائية وخاصة المنتجات ذات الأصل الحيوان ومن مميزات الابتكار: سهل التمييز بالنسبة للمستهلك العادى أى كشف جودة المنتج واتصال المستشعر اللونى بالباركود الخاص بالمنتج الغذائي ومفيد بالنسبة لأسواق الأغذية التجارية الكبيرة التى تعتمد على الماسح الضوئي في عمليات البيع.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بدعم شباب الباحثين والبحوث التطبيقية التي تربط البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية

وأكد السعيد حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية.