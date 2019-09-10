قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة شاركت بالفوج الخامس لمعهد إعداد القادة بحلوان، حيث مثل الجامعة وفد مكون من 9 طلاب وذلك بإشراف رائد الفوج الدكتور علي محمد غريب المدرس بكلية التربية، وسعد عبد المحسن المشرف الرياضي بالمدينه الجامعية للطلاب.

وأضاف طنطاوي، أن المعسكر ضم أنشطة ثقافية ورياضية بالإضافة إلي مجموعة من المحاضرات التثقيفية ومنها محاضرة اللواء الدكتور عبدالوهاب الراعي، أستاذ علوم الإدارة بالأكاديميات الشرطية و العسكرية وخبير مكافحة المخدرات والجريمة بعنوان " الأمن الفكري "، ومحاضرة الدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، حول أهمية دور المواطن في الحفاظ على البيئة، ومحاضرة الأستاذ الدكتورسعد الزنط، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال والخبير الأمني والاستراتيجي.