وقع الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور خالد خلف القبيصى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين، بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والدكتوره داليا منصور منسق مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأعلن الدكتور طارق راشد أن البروتوكول يهدف إلي مد جسور التواصل والتعاون بين الجامعة والمدارس بالإسماعيلية خاصة مدارس قرية الفردان التى تبنتها الجامعة لتطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتبنى الجامعات القرى الأكثر احتياجا حيث يتم دعم مدرسة أبو فوده بطلاب التربية العملى للفرق النهائية، طوال العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لسد العجز بالمدرسين بهذه المدرسة ،ولتحقيق المصالح المشتركة وتبادل المعرفه والخبرات و الزيارات والتى تشمل المزارع التعليمية والمتاحف والمراكز البحثية لرفع الوعى بدور الجامعات والاجتماعات المشتركة والتعاون فى المؤتمرات والندوات والمعارض ذات الأهمية المشترك لتطوير معارف ومهارات العاملين والطلاب والتعاون أيضا فى مجال الدراسات العلمية والميدانية والاستفادة من مراكز البحث ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، إلى جانب تقديم حزم تدريبية فى مجال التربية وتطوير المناهج وعقد دورات متخصصه لدى المدارس المختارة لرفع الوعى البيئى الأمن والأمان الحيوى، البيئة الخضراء، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ، صحة وسلامة الغذاء، وتقديم جامعة الطفل ودمج المتميزين في أنشطة الجامعة وكذلك مشاركة كليتي الآداب والتربية كطرف فعال فى تحقيق مسيرة التغير والتطوير فى العملية التعليمية من خلال نتائج الأبحاث العلمية والرسائل والاستشارات وكبيت خبره فى مجال انشاء ودعم وتطوير وحدات وبرامج رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس المحافظة والقرى الأكثر احتياجا.