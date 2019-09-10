واي فاي وشاشات LED.. تعرف على مواصفات قطارات السكة الحديد في 2023

أعلنت مصادر بهيئة سكك حديد مصر، أنّه من المنتظر أن تمتلك الهيئة أسطول قطارات فائقة السرعة كـ"قطارات الحرمين"، مطلع 2023، لتشغيلها من القاهرة إلى أسوان مرورًا بالإسكندرية، في إطار تحديث وتطوير أسطول عربات القطارات القديمة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل ومواصفات القطارات وفق ما ذكر المصدر على النحو التالي:

- القطارات تتشكل من 14 عربة ركاب وقاطرة كهربائية تعمل بالديزل.

- التكوين الداخلي للقطارات المصرية والذي تم التعاقد عليها مطابقة لمواصفات الـ36 قطارًا التي توردها إسبانيا في الوقت الحالي للمملكة العربية السعودية.

- صممت القطارات للعمل في درجات حرارة عالية.

- القطارات تمنع دخول حبات الرمل داخلها.

- سيكون داخل كل عربة من عربات القطار نظام "واي فاي" وشاشات LED في كل مقعد في الدرجة الأولى.

- سيتم العمل بالقطارات مطلع عام 2023 القادم.

- لم يرد تفاصيل عن أماكن وجود القطارات حتى الآن.