قال الفنان الأردني منذر رياحنة إنّ شاشة السينما أهم في رأيه من شاشة الدراما التلفزيونية، لكنها غير متاحة للجميع، عكس دراما المسلسلات التلفزيونية التي يميزها أنّها متاحة للجميع.

وأضاف رياحنة في لقاء مع قناة "الغد الإخبارية" أنّ حجم الأدوار التي تعرض عليه لا تهمه، قدر ما يهمه الورق أي السيناريوهات التي تقدم له، مؤكدًا أنّ الورق هو أساس العمل لأي فنان، والجوائز والتكريمات التي يحصل عليها تزيد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما أنّ تطويع اللهجة من أهم أدوات الممثل.

وكشف رياحنة عن أنّ العام المقبل يشهد تقديمه مسرحية "بيت الجنون"، مؤكدًا أنّ الدراما الأردنية تعاني في الوقت الراهن حالة من الضعف.

وأتمّ رياحنة حديثة قائلًا: "أشكر كل من ساعدني في بداية مشواري الفني في مصر بلد الفن والثقافة العربية".