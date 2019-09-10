قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 18 مليار جنيه.