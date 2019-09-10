تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"العربية للتصنيع": نسعى لزيادة المكون المحلي في الصناعة لـ40% كحد أدنى
النقل: آخر عربة قطار نوم دخلت مصر قبل 38 عاما
عرض فيلمي "طفح الكيل" بالهناجر و"دفن كوجو" في الإسكندرية
حملات مكثفة لرفع الإشغالات ضمن خطة تطوير الأحياء في المنيا
إدارة أبوزنيمة التعليمية تناقش تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد
لأول مرة.. طلب لـ رشوان بتقنين حقوق الصحفيين ذوي الإعاقة
اختيارات الوطن
من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا
"السبلايز".. شاغل الأمهات والآباء: زي شوار العروسة
في 3 أيام.. الأعاصير تنشر رائحة الموت بـ6 دول حول العالم
أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم
في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية
ميادين ومتحف وشعار.. ماذا تبقى من عرابي بعد 138 عاما من ثورته؟
الأكثر قراءة
"أبو هاشم" يكشف عن تفاصيل إذلال قاضي إخواني في تركيا: "كان بيطبخ لهم"
مكرم لـ"الوطن": عقوبة ريهام سعيد مبالغ فيها.. وتحفظت على قرار وقفها
قصة طالب أنصفه وزير التعليم العالي بعد استبعاده من كلية الطب لإعاقته
بالفيديو.. "سلطوا عليه كلب".. شباب يعتدون على "قزم".. وأحدهم: كفاية هيعيط
عماد أبو هاشم.. حكاية قاض منشق هدده الإخوان بالاغتيال بعد فضحه جرائمهم
حظك اليوم الثلاثاء 10-9-2019 على الصعيد المهني والعاطفي
"وقع من فوق حصانه".. نقل عاصي الحلاني للمستشفى في بيروت
تامر أمين يهنئ جمهور الزمالك بالكأس.. ويهاجم عبدالله السعيد
شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة
"صبري" يعثر على والدته المتغيبة من 11 عاما..و"الباز" يوجه بسرعة علاجها
عاجل