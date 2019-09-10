النقل: آخر عربة قطار نوم دخلت مصر قبل 38 عاما

ذكرت وزارة النقل أنّها تنفذ استراتيجية لتطوير أسطول السكك الحديدية والعربات، إذ أكدت الوزارة خلال لقاء عقدته غرفة التجارة الأمريكية أنّ "آخر عربة في قطارات النوم دخلت مصر عام 1981، من وقتها لم تدخل أى عربة جديدة".

وأضافت الوزارة أنّ أفضل جرار قطارات في مصر حاليا هو الألماني، الذي دخل في العام 1977، وجار تأهيل الجرارات والعربات المتاحة حاليا بالتعاون مع شركات مصرية.

وتابعت الوزارة أنّ 50% من الجرارات والقطارات الموجودة حاليا تعمل بصعوبة وتحتاج تأهيل، وفي السابق تم الاتفاق مع شركة "جنرال إلكتريك" لتوريد 100 جرار، وجار التفاوض مع إحدى الشركات الأخرى لتوريد 100 جرار جديد.

ووفقا لما تم استعراضه خلال لقاء الغرفة الأمريكية، فإنّ الوزارة تتحرك لجلب جرارات جديدة، وتطوير الجرارات القديمة، وتوفير اعتمادات مالية لصيانة الموجود، لتجديد الأسطول الحالي.

وذكرت الوزارة أنّ هناك ورش لعمل إعادة تأهيل للعربات، إلى جانب الاعتماد على شركة "سيماف"، موضحة أنّ هذا غير كافٍ، لأن أملنا وطموحاتنا زيادة القطارات وخطوط السكك الحديدية، ويجب عمل خطوط جديدة، خاصة أنّ شبكة السكك الحديدية الحالية أُنشئت حين كان عدد سكان مصر 4 ملايين، بينما اليوم وصل العدد لـ100 مليون نسمة.