أعلنت مؤسسة مصر الخير، إنشاءها أول مجمع لصناعة المنسوجات بالمنيا يضم 9 مصانع وتأجيره لشركة جيزة لتنمية الصعيد، حيث يوفر المجمع الصناعي 9 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة بشكل مباشر إضافة إلى 2000 فرصة عمل بشكل غير مباشر.

يأتي إنشاء المجمع الصناعي في إطار دعم مؤسسة مصر الخير لاستراتيجية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع قاطرة الصناعة المصرية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الصادرات الصناعية من المنسوجات المصرية.

وقال محمد محيي رئيس قطاع الاستثمار بمصر الخير، في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إن المؤسسة تسعي لرفع مستوى المعيشة لأبناء محافظات الصعيد وإحداث تنمية شاملة في الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى توفير فرص عمل متميزة للشباب بخاصة المرأة، ومن هنا جاء اختيار محافظة المنيا لإنشاء مجمع لمصانع المنسوجات والملابس الجاهزة بصعيد مصر لما تتميز به هذه الصناعة من كثافة العمالة ولتحقيق هدف الاستثمار من أجل التنمية داخل محافظات الصعيد.

وأشار محمد محي، إلى أن مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتهم مؤسسة مصر الخير، تقف في صف واحد مع الدولة لتحقيق إنجازات في جميع المجالات التي يكون للمجتمع المدني دور فيها خاصة مع اهتمام الرئاسة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في كافة المبادرات القومية التي يتم العمل عليها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المصري، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته للمصنع المنسوجات، الذي أنشأته مصر الخير، وتديره شركة الجيزة، كأحد المشروعات، التي شملتها جدول أعمال زيارته الأخيرة لمحافظة المنيا، وعدد من الوزراء للعديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، حيث لفت إلى أن العمل بالمصنع سيكون تجريبيا حتى نهاية العام الحالي، على أن يعمل بشكل كامل خلال الربع الأول من 2020.

وأضاف محي، أنه من هذا المنطلق شرعت المؤسسة في إنشاء مجمع مصانع لصناعة المنسوجات بمحافظة المنيا بنظام المطور الصناعي حيث تم الانتهاء من إنشاء أول مصنع من المجمع بمساحة 6400م2 وتم تأجيره لشركة جيزة لتنمية الصعيد وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة في مصر، وبدأ الانتاج بالمصنع فعليا من بداية الربع الثاني لعام 2018 وقبل نهاية العام نفسه بدأ إنشاء المصنع الثاني وتم تسليمه أول سبتمبر الجاري للشركة.

وأشار رئيس قطاع الاستثمار، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المصانع بالمجمع إلى 9 مصانع للملابس الجاهزة توفر 9 ألاف فرصة عمل بشكل مباشر من عمال وعاملات، إضافة إلى توفير 2000 فرصة عمل بشكل غير مباشر خدمات للعاملين بالمصانع.

ولفت إلى أن المؤسسة، تقوم بهذا الدور من خلال قطاع الاستثمار بالمؤسسة والمسئول عن زيادة العائد على أموال الصدقات من خلال استخدامها في إقامة مشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل، إضافة إلى تنمية المجتمع خاصة مناطق الصعيد والمناطق الاكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس قطاع الاستثمار أن المؤسسة لديها مشروعات تحقق هذه الأهداف التنموية، وعلى رأسها شركة أرض الخير الرائدة في مجال الإنتاج الحيواني والتي توفر فرص عمل لشباب الخريجين بالمحافظات الحدودية من خلال الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني، إضافة لتوفير البرامج التدريبة اللازمة لخلق مستثمر صغير، وكذلك تطوير مصانع الكليم والسجاد اليدوي في قرى أبيس وأطفيح بالتعاون مع برنامج الغارمين سعياً إلى الوصول بمنتجاتهم للأسواق العالمية، بخاصة مع تميز تلك المنتجات وسط أقرانها بجميع المعارض العالمية التي تواجدت بها المؤسسة بمنتجات الغارمين.