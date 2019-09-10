"الرئاسة": منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة سترى النور قريبا

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بينهم وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة، ووزيرة التخطيط.

وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، إن الاجتماع كان خاصا بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكان اجتماعا مهما للغاية، لما في ذلك من مردود على الحياة اليومية للمواطنين، موضحًا أن الدولة بأجهزتها المختلفة سواء وزارة البيئة أو التنمية المحلية أو وزارة التخطيط والجهات المختلفة بذلوا جهدًا كبيرًا في بلورة المنظومة التي سترى النور قريبا.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي اطلع على المراحل والموقف الخاص بالخطة التي بصدد الدولة تنفيذها، ممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية ووزارة التخطيط في إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، متمنيًا أن يتم تطبيق الخطة بأعلى مستوى وأعلى معايير.

وتابع: "هناك معايير جديدة للتعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة، بدءًا من الجمع وتنظيف الشوارع إلى إعادة التدوير، إلى المدافن الصحية كل دي مراحل تم استعراضها اليوم بشكل كبير".