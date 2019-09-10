أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزازه بالعلاقات المصرية الكندية، وأهمية ترسيخ التعاون بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية،.

وأشاد الرئيس خلال استقباله وفدا من مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا في هذا الصدد بما شهدته العلاقات مؤخرا من تطور، في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وآخرها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي للقاهرة في مايو الماضي، والتعاون في العديد المجالات التنموية، لا سيما مجال التعليم من خلال افتتاح أفرع لعدد من الجامعات الكندية في مصر، فضلا عن الدور المهم لأبناء الجالية المصرية داخل المجتمع الكندي في دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات.

وأعرب السيسي عن ترحيبه بمبادرة المركز بزيارة مصر، بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية الكندية، لما للمركز من مكانة متميزة وعلاقات قوية مع دوائر صنع القرار الكندية بمختلف توجهاتها.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الكندي حرصهم على زيارة مصر وتشرفهم بلقاء بالرئيس، إيمانا بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار ودفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، وتقديرا للدور الشخصي للرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته مرحلة تحول تنموية كبرى في مصر على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.

كما أعرب الوفد الكندي عن تقديره البالغ للجهود الحالية للرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعددية، ما يعكس التعايش التاريخي المشترك بين الأديان على أرض مصر التي طالما مثلت نموذجا يحتذى به في احتضان واستيعاب مختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة.

وذكر المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس وأعضاء الوفد الكندي، أكد خلاله الرئيس حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وقبول الآخر، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني المتشدد، ودور الدولة في هذا الإطار، مدعومة بوعي شعبي حريص على تماسك النسيج الوطني.

كما استعرض الرئيس جهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، معربا عن التطلع لدعم كندا لتلك الجهود، أخذا في الاعتبار ما توفره عملية التنمية التي تشهدها مصر من فرص اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.

من ناحية أخري، تطرق اللقاء إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، إذ أكد الرئيس أنّ حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يغير واقع المنطقة ويفتح آفاقا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ليس مهما فقط للشرق الأوسط واستقراره، وإنّما تمتد أهميته للعالم أجمع.