أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة من التاسعة صباح الغد حتى التاسعة مساءً من نفس اليوم، بقرى مراكز أبشواي، وسنورس ويوسف الصديق، وفقا لبيان صحفي.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن قطع المياه سببه أعمال الصيانة اللازمة لخط مياه قطر 1000م زهر بطريق "العزب- باغوص"، أمام عزبة السلام التابعة لمركز الفيوم، ما سيؤدي لقطع مياه الشرب عن مركز أبشواي بأكمله عدا قرى "النصارية" و"طبهار" و"المنطقة السياحية"، وقرى "سنهور" و"فيدمين" وتوابعها، وقرية "كحك بحري" وتوابعها بمركز يوسف الصديق.

وطالبت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.