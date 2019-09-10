أعلنت هيئة جمارك مطار القاهرة عن عقد مزاد بيع علني لبيع 58 سيارة، ودراجة بخارية، ومواتير سيارات، وقطع غيار ومستلزمات سيارات واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة.

وتقام جلسات المزاد غدا، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن بـ7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بمبلغ 400 جنيهًا.

جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والترخيص طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والبعض يباع برسم الصادر، ويسقط حق أصحاب المهام إذا لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد، والبضائع والسيارات منها يباع برسم الوارد والبعض برسم إعادة التصدير.

سيارات جمارك مطار القاهرة

صالون / بيك أب / موتوسيكل / موتور / جيب ماركات:

(هامر - هونداي - GMC - مرسيدس - ميتسوبيشي - تويوتا - جاجوار - فولكس - كرايسلر - سانج يونج - شيفروليه - فورد - هوندا - BMW - مازدا - دايو - نيسان - لكزس - بورش - دودج - أوسكار - شيروكي).

بضائع جمرك مطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق والإسكندرية

(أحذية - مستلزمات اتصالات - ملابس - طابعة - مطبوعات - زجاج برفان - كربونات كالسيوم - فلاشة - تليفون محمول - هارد ديسك - راوتر - ريسيفر - نظارة - قطع غيار سيارات - شنطة - قلم جاف بلاستيك - مستحضرات تجميل - خصلة شعر صناعي - ساعة - أي باد - تابلت - لاب توب - لعبة طفل - حديدة خردة - كاسيت سيارة - شنطة سفر - شاشة تلفزيون - سجائر - مشروبات روحية سيجار - تبغ - عربة حمل طفل - دخان - مكملات غذائية - كارت ميموري - خضب كسر - سيراميك - أدوية - ورق غار - ثمار مجففة - كبدة مجمدة - سمك - أرز - جبنة)، وخلافه من البضائغ الجمركية المختلفة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، ويكون البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويكون شراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد أولًا وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويتم تقديم البطاقة الضريبية لدخول المزاد للخاضعين لها (التجار).