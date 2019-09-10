افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعي بنسبة تقدر بنحو 65% من إجمالي أعمال التطوير، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائب البرلماني إبراهيم حجازي، وعمداء كليات الطب والصيدلة والتمريض ومدير المستشفى، في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي.

وهنأ نجم العاملين بالمستشفى وسكان المناطق المحيطة (بدر والشروق والعاصمة الإدارية) بهذا الإنجاز والتطوير الذي بذلت فيه الجامعة قصارى جهدها ليخرج بهذه الصورة المشرفة، ووجه الشكر لجميع من ساهم في هذا الإنجاز على مدار 30 شهرا من العمل الدائم واصلو فيها الليل بالنهار، لتحسين أداء المستشفى ليكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة الصحية والمهنية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن، في ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة الفرد والمواطن.

وأكد نجم أن جامعة حلوان تهدي خدمات مستشفى بدر لأهالي المنطقة، موضحاً أن عملية التطوير مازالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم فى صورة تحاكي المستشفيات الخاصة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى مشيرا إلى أن افتتاح المرحلة الثانية سيتم خلال شهرين برعاية ودعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وافتتح رئيس جامعة حلوان مبنى العيادات (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة. وأجهزة الإيكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الإمكانات، وكذا عيادات الكيماوي، كما يضم مبنى (ب) عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء، حسب بيان عن الجامعة.

وشملت عملية التطوير أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد التكيفات، وإنشاء 7 عيادات جديدة لتصبح 18 عيادة، وكذا تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.