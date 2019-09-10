إلكترونيا أو عبر الهاتف.. خطوات الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

نظرًا لتعرض الكثيرين لحالات سرقة التيار الكهربي والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، تستعرض "الوطن" عددا من الإجراءات يمكنك اتباعها للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي.

- يمكن للمستخدم الدخول على منظومة "بلاغات سرقات التيار الكهربائي" عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من هنــــــــا.

ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائي.

ويجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة، كما يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة، إضافة إلى تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، وهل هي سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

وأتاح الموقع الإلكتروني لمن يقوم بتقديم البلاغ حرية الاختيار في وضع بياناته الشخصية مثل الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.

- كما يمكن للعميل إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته وزارة الكهرباء لتلقي البلاغات: 01097217682.

- أو يمكن الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121.